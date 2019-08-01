كارثة تهدد صحة المواطنين.. برلماني يطالب بملاحقة بائعي الأدوية في الأسواق

قال النائب حاتم عبد الحميد، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن غياب الضمير أدى إلى التعامل مع الأدوية "كالخردة" وأصبحنا نراها تباع في الأسواق الشعبية المنتشرة وللأسف أيضًا أن هناك إقبالًا من المواطنين على شرائها.





وأوضح النائب حاتم عبد الحميد، خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن المشكلة تبدأ من الصيدليات لأن أصحابها يلجأون للتخلص من الأدوية المنتهية صلاحيتها أو التي قاربت على الانتهاء ببيعها لبعض المواطنين الذين يقومون ببيعها في الأسواق الشعبية، أضف إلى ذلك مصانع بير السلم التى يصنع داخلها الأدوية المغشوشة ويتم بيعها بهدف تحقيق الربح.





وأكد النائب حاتم عبد الحميد ، أن قانون هيئة الدواء الذى وافق عليه مجلس النواب خلال دور الانعقاد الرابع يكافح ظاهرة انتشار الأدوية المغشوشة والتى تباع بطريقة غير شرعية، معقبا "لحين تطبيق القانون تطالب بملاحقة عديمي الضمير الذين يتاجروا بصحة المواطنين وتوقيع أقصى العقوبات عليهم".