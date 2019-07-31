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الرئيس السيسي: الأزمات الخليجة ليست الوحيدة المتحكمة في أسعار النفط

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:46 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
خالد محيي الدين
أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أن الدولة تتعامل مع الكثير من الموضوعات والأزمات وبعضها يكون بشكل معلن والبعض غير معلن ولا يتم تداوله حرصا علي سلامة الأمن القومي، لافتا إلي أنه من أهم تلك الموضوعات مشاكل الطاقة.

ونوه، الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، بأن أزمات البوتاجاز التي كانت متواجدة في الماضي، تم حلها بشكل جذري من خلال إنشاء مستودعات كبري بكافة المناطق والمحافظات.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي أن الأزمات الخليجية ليست الوحيدة المتحكمة في أسعار المحروقات، مشيرا إلي أن هناك العديد من العوامل الأخري المتعلقة بالسحب و الطلب على البترول والوقود في العالم.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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