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الرئيس السيسي يكشف العمل الأساسي لمجلس الشيوخ

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:52 م
صدى البلد
أيمن سيد
رد الرئيس عبد الفتاح السيسي على تسأل من أحد المواطنين "هل سيكون هناك نسبة من الشباب سيتم تعيينهم فى مجلس الشيوخ؟" بأن مجلس الشيوخ عمله الأساسي هو ضم اصحاب الخبرات المتراكمة.

واضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي فى جلسة «إسأل الرئيس» خلال مؤتمر الشباب بالعاصمة الإدارية: "فى الاصل وظيفة مجلس الشيوخ المشاركة ودعم النقاش من خلال خبرات كبيرة للغاية فى الغالب لم تكن متوفرة فى الشباب فى هذه المرحلة" .

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن البرلمان والمحليات متواجدة ومتاحة للشباب ويمكن انضمامهم له .

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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