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الرئيس السيسي: أي صراع سيكون تأثيره على الشرق الأوسط كبيرا للغاية.. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 08:49 م
الرئيس السيسي
الرئيس السيسي
هاني حسين
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي، إن الموازنة وضعت رقما ثابتا لسعر الوقود بـ 68 دولارا للبرميل ونحن نريد أن نؤمّن ذلك.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أنه من 18 إلى 20% من حجم الوقود الذي يخرج من الخليج تأثر بشكل كبير، والأسعار سترتفع بشكل كبير وهذه مشكلة كبيرة.

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" لابد من المحافظة على الاستقرار في المنطقة وإيجاد حلول بعيدة عن الصراع لإيجاد حلول خاصة وأن المنطقة مضطربة منذ عام 2011، والمنطقة لا تتحمل مزيدا من الإضطراب".

وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي، :" لو حصل صراع سيكون تأثيره على منطقة الشرق الأوسط كبيرا للغاية.

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