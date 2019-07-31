عراب صفقة القرن فى جولة أوسطية.. ماذا يحمل كوشنر صهر ترامب فى حقيبته للمنطقة

وتأتى هذه الجولة بعد مرور أسابيع قليلة على انعقاد ورشة المنامة في البحرين، يومي 25 و26 من شهر يونيو الماضي التى ارتكزت محاورها على الشق الإقتصادى المعروف إعلاميا بـ"صفقة القرن" وترفضه بشده فلسطين وادحضت توصياته، وبعد زيارة العاهل الأردنى الملك عبد الله إلى القاهرة مساء أمس فى زيارة استمرت ساعات قليلة.
فما الهدف من الجولة الأوسطية.. التقرير التالى يجيب على التساؤلات، المحلل السياسي طارق برديسي، قال إن زيارة كوشنر للمنطقة تهدف لمناقشة توصيات ورشة البحرين التى تعرف بصفقة القرن بالنسبة لأمريكا وإسرائيل وصفعة القرن للعرب وفلسطين.
وأضاف
"برديسي"، فى تصريحات لـ"صدى البلد"، حكومة الإحتلال
الإسرائيلي تزحف على الأراضي الفلسطينية ببناء مستوطنات إسرائيلية بلغ عددها 7000
ألاف مستوطنة قبيل زيارة كوشنر ما يؤكد تصفية القضية الفلسطينية وتمرير الصفقة
مقابل مزايا اقتصادية واستثمارات بمليارات الدولارات وانعاش المنطقة اقتصاديا وهذه
هى خطة كوشنر من خلال بوابة اقتصادية لتمرير الصفقة سياسيا.
باسم الفلسطينيين تحدث الرئيس السيسى
ووضع الرئيس عبد الفتاح السيسى ، حدا لما يتردد من شائعات بشأن "صفقة القرن"، مؤكدا أن مصر "لن تقبل أي شيء لا يرضى عنه الفلسطينيون"، في إشارة إلى خطة الولايات المتحدة للسلام في الشرق الأوسط، نافيا ما يتردد من شائعات بشأن صفقة القرن، قائلا: "إننا في مصر لا نتكلم باسم الفلسطينيين، ولا نرضى بأمر لا يقبلونه".
كما اعتبر أن "التساؤلات
التي يطرحها بعض المصريين عن إمكانية التفريط في شيء من الأراضي المصرية، أمر محير"،
وجعله يتساءل "هل يعرفه المصريون جيدا؟" مؤكدا أن "المصريين في جميع الأحوال هم من يحددون
مصيرهم"، مضيفا أن "أهل سيناء لن يفرطوا في شيء".