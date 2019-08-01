برلماني: بيع الأدوية خارج الصيدليات يمثل خطورة بالغة

قال الدكتور أيمن أبو العلا، عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، إن الاتجار فى الأدوية خارج الصيدليات جريمة يعاقب عليها القانون، لافتا إلى أن معظمها مغشوشة أو منتهية صلاحيتها .





وتابع الدكتور أيمن أبو العلا خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن هذه الأدوية تمثل خطورة بالغة على صحة الإنسان، وعلى نقابة الصيادلة التصدى لها بكل قوة وحزم، إضافة إلى ضرورة ابتعاد المواطنين عن شراء هذه الأدوية حفاظًا على صحتهم.





وأكد الدكتور أيمن أبو العلا ، أن القوانين التى أصدرها مجلس النواب ومنها قانون هيئة الدواء تسعى لإصلاح العيوب المتعلقة بالصحة العامة للمواطن.





وحذرت الدكتورة منى الشبراوي عضو مجلس النواب عن محافظة الإسكندرية، من تفشي ظاهرة بيع أدوية على الأرصفة في المناطق العشوائية والشعبية، ومن ضمنها سوق الجمعة في إمبابة والسيدة عائشة، وبجانب مسجد الفتح بوسط القاهرة، ومحطة مترو المعادي.