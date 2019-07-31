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وزارة الصحة السعودية تجري 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية لضيوف الرحمن

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:40 م
وزارة الصحة السعودية
وزارة الصحة السعودية
نادر غازى:
بلغ عدد الحجاج الذين تلقوا الخدمات الصحية في المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمدينة المنورة منذ اليوم الأول من شهر ذي القعدة حتى الثامن والعشرين من ذي القعدة، 134605 حجاج.

وأوضحت وزارة الصحة السعودية أنه تم إجراء 107 عمليات قلب مفتوح وقسطرة قلبية، فيما أجريت 683 عملية غسيل كلوي و 35 عملية منظار، و 219 عملية جراحية مختلفة، فيما أدخل 1024 حاجًا وحاجة إلى المستشفيات، وتم تسجيل 4 حالات ولادة ، 16 حالة إرهاق حراري.

يذكر أن وزارة الصحة السعودية هيأت لموسم حج هذا العام عددا من المستشفيات والمراكز الصحية في مكة المكرمة والمشاعر المقدسة والمدينة المنورة وذلك بتجهيز عدد 25 مستشفى، و156 مركزًا صحيًا، فيما يشارك 30 ألفا من منسوبي "الصحة"، إضافة إلى 5 آلاف سرير للتنويم في المستشفيات، كما جهزت 18 نقطة طبية في قطار المشاعر، إضافة إلى تجهيز 180 سيارة إسعاف، كما هيأت 17 مركزًا للطوارئ على جسر الجمرات.

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