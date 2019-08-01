برعاية قومي المرأة والطفولة والأمومة.. احميها من الختان تغزو قرى حوش عيسى ..صور

انطلقت حملة طرق الأبواب التى نظمها فرع المجلس القومى للمرأة أمس، الأربعاء، بالبحيرة برئاسة المهندسة زكية رشاد فى يومها الثالث لتغزو قرى مركز حوش عيسى فى إطار جهود حملة "احميها من الختان" التى دشنتها اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة.





وقام المشاركون فى حملة طرق الأبواب بالتجول فى عدة قرى بنطاق مركز حوش عيسى وطرقوا أبواب الأهالى وقدموا لهم نصائح إرشادية لتوعيتهم بخطورة ختان الإناث كما عقد أعضاء الحملة لقاءات ميدانية بالشوارع لتوعية المارة بمدى خطورة ختان الإناث.





وأكدت المهندسة زكية رشاد أن اليوم الثالث لحملة طرق الأبواب استهدف (69415 فردًا) من السيدات والرجال والأطفال مشيرة إلى أن الحملة تضمنت تنظيم ندوه بعنوان ( احميها من الختان) بمركز شباب مركز حوش عيسى بحضور عادل صقر.. نيابة رئيس مركز حوش عيسي ومحمود بدوي. ممثل الأمانة العامة للمجلس القومي للمرأة بالقاهرة وبمشاركة الشيخ ممدوح الشاعر ممثل الأوقاف ،الاخت نرمين مرتجي.. ممثله الكنيسه، الدكتوره سعاد محمد عباس. نساء بالوحدة الصحية الدكتور مصطفي مدني زريبه.. مدير الإدارة الصحية.





أكد الشيخ ممدوح الشاعر انه لا دين من الاديان نص على الختان مدعم كلامه بالايات والاحاديث النبويه الشريفه وانها عادة افريقية وليس عاده مصريه ولا إسلامية ولا مسيحية.





فيما أشارت الدكتورة سعاد محمد عباس مدير الادارة الصحية بحوش عيسى عن الأضرار الصحية لختان الإناث ..وأوضحت مني عصام الدين.. عضو فرع المجلس أن ختان البنات ليس عرفه ولا ضمان لاخلاقها وان جميع الهيئات الطبية في العالم تعتبر ختان الإناث جريمة مخالفة لآداب المهنة وأنها جريمة يعاقب عليها قانون الجنايات.





فيما تناول محمد عبد الهادي محامي مكتب الشكاوى مواد القانون التي تجرم ختان الإناث مدعم كلامه بفتوى الأزهر واشار الى ان حالة الختان الملحة لابد من اجراؤها بشروط وفي حالة الضرورة ومنها تشكيل لجنة من 4 أطباء وإجرائها في مستشفى حكومي.





وأوصى الحاضرون والمشاركون في الندوة سواء وفى حملة طرق الأبواب بأهمية هذه الحملات والندوات في المدارس والمعاهد والجامعة لتوعية البنات والطالبات والأسرة لمناهضة ختان الإناث حفاظا على صحة المرأة وحقوقها الشرعية





شارك بالحملة مني عصام الدين عضو فرع المجلس ومثقفة صحية بمديرية الصحة ، امل عفت عضو فرع المجلس ،سناء العرابي عضو فرع المجلس،محمد عبد الهادي محامي مكتب شكاوى فرع المجلس، وأماني عبد المعطي مستشار رئيس الجامعة لشئون الطلاب الطفلة سارة محمد محمد زكريا من أبناء مركز حوش عيسي والتي تم تكريمها من الرئيس عبد الفتاح السيسي ليلة القدر 2019 والفائزة بالمركز الأول عالميا في مسابقة حفظ القرآن بوزارة الأوقاف وبحضور 150 فرد "سيدات. رجال . اطفال"





جدير بالذكر أن حملة "احميها من الختان" قد بدأت نشاطها فى يوم ١٤ يونيو الماضى ، وتضمنت العديد من الفعاليات ، هذا وتمتد حملة طرق الأبواب بجميع المحافظات لمدة ثلاثة ايام ، بهدف توعية السيدات والأهالي في المراكز والقري والنجوع بقضية ختان الإناث وخطورة وأضرار هذه الممارسة الخاطئة .