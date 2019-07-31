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تعليم

تعرف على كيفية توزيع الطلاب المرشحين للكليات في المرحلة الأولى من التنسيق

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:42 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، نتيجة المرحلة الأولى من التنسيق خلال مؤتمر صحفي، الأحد الماضي، وينتظر الطلاب استخراج بطاقة الترشيح التي أكدت الوزارة استخراجها عقب إعلان نتيجة المرحلة الثانية ثم التقديم بالجامعات، كما يسمح بالتحويل لطلاب المرحلتين لتقليل الاغتراب.

ويوضح "صدى البلد" كيفية توزيع الطلاب المتقدمين، لمكتب التنسيق على الكليات والمعاهد في تنسيق المرحلتين الأولى والثانية 2019 وفقًا لقواعد التوزيع الجغرافي والخطوات التي يلتزم بها الطلاب أثناء التوزيع:

1- لابد من أن يلتزم الطالب في تنسيق المرحلتين باختيار جميع الكليات الممكنة من قطاع ما في المجموعة «أ»، قبل البدء في اختيار كليات من هذا القطاع في المجموعة «ب».

2-على الطالب أن يلتزم باختيار كل الكليات الممكنة في هذا القطاع بالمجموعة «ب»، قبل أن يبدأ في اختيار كليات من القطاع ذاته فى المجموعة «ج» خلال تسجيل رغباته في تنسيق المرحلة الأولى 2019 .

3-تعد محافظة القاهرة والجيزة نطاقًا جغرافيًا واحدًا، وتضم جامعات القاهرة، وعين شمس، وحلوان، إضافة إلى الكليات التابعة لهذه الجامعات.

4-تُفتح تحويلات تقليل الاغتراب، عقب إعلان نتيجة المرحلتين الأولى والثانية في تنسيق 2019، ومن ثم يتم فتح باب تحويلات تقليل الاغتراب للمرحلتين.

5-تعلن نتيجة الحدود النسبة المقررة والتي هي 10%، بعد أن تعلن نتيجة المرحلة الثالثة، كما يتم فتح باب التحويلات للمرحلة الثالثة والمعاهد.

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