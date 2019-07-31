فرص عمل جديدة للشباب.. افتتاح شارع 306 بكورنيش النيل في دمياط.. صور

افتتحت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط وأسامة الشافعى رئيس مجلس إدارة شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة - إحدى الأذرع الاستثمارية لصندوق تحيا مصر، المرحلة الأولى من شارع" ٣٠٦" بكورنيش النيل بمدينة دمياط وذلك بحضور اللواء محمد الشيخ مدير قطاع العلاقات الحكومية بشركة أسواق مصر، اللواء عصام الليثى سكرتير عام المحافظة، اللواء ممدوح طه السكرتير العام المساعد و لفيف من القيادات الأمنية والتنفيذية بالمحافظة ، فى مشاهد احتفالية ووسط حشود كبيرة من المواطنين.



وتفقدت المحافظ وحدات وعربات الطعام وتواصلت مع الشباب لمعرفة رأيهم بالمشروع كما أشادت بتصميم الموقع ومستوى التجهيزات به حيث تم الإنتهاء من توصيل كافة المرافق و تزويده بخط إنترنت فايبر لعمل نقاط البيع المميكنة التى تقوم بتقييم الأداء الدورى للشباب و التواصل مع العملاء للوقوف الدائم على مستوى الخدمات، فضلا عن تواجد شركة للأمن وإدارة مختصة بالمتابعة الدوريه للمأكولات والتأكد من سلامتها.



وصرحت محافظ دمياط بأن هذا المشروع يعد أول ملتقى لمقدمى الأغذية والمشروبات بدمياط بهدف دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة وتوفير فرص عمل جديدة للشباب وفقا لتوجيهات السيد رئيس الجمهورية وكذلك خلق متنزه ترفيهى جديد بشكل حضارى أمام المواطنين لافتة إلى أن المشروع يساهم في القضاء على العشوائية و تقنين أوضاع عربات المأكولات المنتشرة بالشوارع وفرض الرقابة عليها حفاطا على سلامة المترددين عليها.



كما أضافت الدكتورة منال عوض أن المحافظة قامت بتوقيع بروتوكول مع صندوق تحيا مصر و شركة أسواق مصر إكسبريس لإنشاء شارع ٣٠٦ فى إطار خطتها لدعم مشروعات الشباب مشيرة إلى أن جميع أفراد العمالة بالمشروع من داخل محافظة دمياط، هذا وقد أكدت أن المرحلة الأولى تتضمن ١١ وحدة وعربات متنقلة للطعام وسيتم تنفيذ مراحل أخرى للمشروع خلال الفترة المقبلة.



وأثنت محافظ دمياط على مجهودات مسئولى صندوق تحيا مصر وشركة اسواق مصر بكافة المحافظات لمساعدة الشباب في بدء مشروعاتهم.



ومن جانبه ذكر أسامة الشافعى أن الهدف من مشروع شارع ٣٠٦ هو توفير فرص عمل جديدة للشباب والقضاء على شبح البطالة والتوسع فى خلق مجتمعات ترفيهية كى يصبح خلال فترة قصيرة من اشهر و أكبر المواقع التى تقدم الأغذية فى الشرق الأوسط مشيرًا الى أن صندوق تحيا مصر قد قام بإنشاء شركة أسواق مصر إكسبريس للتطوير والإدارة من أجل تنفيذ ١٥٠ موقعا من شارع ٣٠٦ بمختلف محافظات الجمهورية.