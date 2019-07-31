الرئيس السيسي: 26 مليون طن مخلفات سنويا نحتاج حلولا جذرية آمنة للتخلص منها



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، اليوم فى مؤتمر الشباب 2019 عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب 2019 إن حجم المخلفات في مصر يصل إلي 26 مليون طن في السنة، ما يستلزم حلولا جذرية آمنة للتخلص منها.وتابع، الرئيس السيسي خلال جلسة "اسأل الرئيس" فى مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة، أن المدن الجديدة يمكن تطبيق منظومات للنظافة بها بكل سهولة، نظرا لما تتمتع به من تنظيم، ما يستلزم التفكير والدراسة لإيجاد حلول للمناطق والمدن القديمة.شهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.ويعقد مؤتمر الشباب 2019 بحضور الرئيس وعدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.