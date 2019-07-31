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السيسي عن إضافة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء: الوزير رفض وإحنا بنسمع الكلام

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:34 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
هاني حسين
مازح الرئيس عبد الفتاح السيسي، وزير الكهرباء أثناء فعاليات جلسة إسأل الرئيس، وقال، إنه عندما اقترحنا إضافة قيمة جمع المخلفات على فاتورة الكهرباء، رفض وزير الكهرباء.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة إسأل الرئيس في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، :" ليس لدينا آلية أخرى لـ تجميع أموال جمع القمامة إلا عن طريق فاتورة الكهرباء".

وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي،:" وزير الكهرباء رفض وإحنا ديمقراطيين وبنسمع الكلام".

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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