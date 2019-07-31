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أخبار البلد

الزناتي: انتهاء قرعة الصحفيين لاختيار أصحاب تأشيرات الحج الجديدة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:06 م
صدى البلد
عبدالوكيل ابوالقاسم
قام حسين الزناتى وكيل نقابة الصحفيين، رئيس لجنة الحج والعمرة بإجراء قرعة 40 تأشيرة للحج استكمالًا لعدد التأشيرات الفردية التى حصلت عليها النقابة لهذا العام لتصل الى 100 تأشيرة للراغبين فى الحصول عليها هذا العام .

وأشار الزناتى الى ان انه تم اختيار أصحاب التأشيرات الجديدة بترتيب الفائزين بالقرعة الأولى الذين لم يتم اختيار سوى 60 فقط منهم فى المرحلة الاولى ، وتم إجراء قرعة اليوم على ما تبقى من التأشيرات بين الزملاء الذين كانوا قد تقدموا فى نفس القرعة ولم يحالفهم الفوز بها، وتم اختيار 40 زميلا وزميلة أساسيين ، ومثلهم احتياطيون وبدأ التواصل مع الزملاء وستقوم النقابة لضيق الوقت بسرعة إنهاء إجراءات التأشيرات الجديدة .‎

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