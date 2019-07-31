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فن

داليا مصطفى: حواديت الشانزليزيه مغامرة جميلة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:26 م
داليا مصطفي
داليا مصطفي
أحمد البهي
أكدت الفنانة داليا مصطفى انها تعتبر مسلسل حواديت الشانزليزيه مغامرة جميلة.

وقالت داليا مصطفي في تصريحات لـ صدي البلد: " على الرغم من أن المسلسل يعد التجربة الأولى للمخرج مرقص عادل، إلا أننى أعجبت بطريقة تفكيره بعد أن عقدنا جلسات عمل سويًا ، وكم من مخرجين استطاعوا أن يقدموا أعمالا مميزة فى أولى تجاربهم".

وأضافت: "مؤلفا العمل أيمن سليم ونهى سعيد، تمكنا من كتابة عمل فنى رائع بالرغم من أنها التجربة الأولى لهما، فهم يمتلكان خبرة جيدة فى النفس البشرية".

يذكر أن مسلسل "حواديت الشانزليزيه" من بطولة إياد نصار، مي سليم، إنجي المقدم، إدوارد، منه جلال، عمر الشناوي، هاجر الشرنوبي، إنعام سالوسة، حمدي الوزير، أماني كمال، عايده رياض، فريده سيف النصر، رباب ممتاز، جينا سليم، سارة عادل.

العمل من إنتاج شركة سينرچي للمنتج تامر مرسي ومن قصه أيمن سليم وسيناريو وحوار أيمن سليم ونهى سعيد وإخراج مرقس عادل.

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