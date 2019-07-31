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إلهام أبو الفتح
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توك شو

لو انت رئيس جمهورية أول قرار هتاخده ايه.. شاهد رد المواطنين

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:38 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
البهى عمرو
استمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال كلمته في جلسة إسأل الرئيس فى مؤتمر الشباب 2019 بالعاصمة الإدارية لـ تساؤلات المواطنين فى الشارع المصري.

وعرض مؤتمر الشباب 2019 تقريرا من الشارع المصري لمعرفة رأى المواطنين فى " لو انت رئيس جمهورية أول قرار هتاخده ايه".

قال أحد المواطنين ، " انا مش عارف اشيل مسئولية نفسي هشيل مسئولية البلد، ورد آخر أن هذا الأمر مستحيل".

وأوضح آخر " انا عايز آخد نفس الأول عشان السؤال صعب.

وأكدت سيدة خلال التقرير" اقضي على الفساد و الإرهاب و تطوير التعليم والصحة، و هعمل وزارة للسعادة" .

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