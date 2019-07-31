ماذا قالت حنان مطاوع عن علاقتها بـ ريهام عبد الغفور؟

اكدت الفنانة حنان مطاوع انها سعيدة بالاشادات التي حصلت عليها عن دورها في مسلسل "لمس اكتاف"، الذي عرض خلال شهر رمضان الماضي.



وتابعت حنان مطاوع قائلة: "قرأت ما كتب عنى وممتنة بتلك الآراء سواء من الجمهور أو النقاد ، فدائمًا ما كنت أحلم ان اكون ممثلة صاحبة مكانة خاصة واسثنائية لدى المشاهدين، فمن السهل ان تصل الى القمة، لكن الأصعب ان تحتفط بوضع خاص فى قلوب المشاهدين" .



وعن ما قيل حول انها والفنانة ريهام عبد الغفور حفظن ماء وجه الفنانات في الدراما التليفزيونية، اكدت ان سعيدة بنجاح ريهام عبد الغفور لانها تعتبرها اخت وصديقة ".



كان أخر أعمال حنان مطاوع هو مسلسل لمس أكتاف ، وهو من تأليف هاني سرحان، ‏إخراج حسين ‏‏المنباوي، إنتاج شركة سينرجي.‏



وشارك فى بطولة العمل ياسر جلال، وفتحي ‏‏عبد الوهاب، وإيمان العاصي، وسمر مرسي، ومحمد عز، ‏‏وكرم جابر، وهبة عبد الغني، ‏وخالد كمال، وكارولين خليل، وهاجر ‏‏الشرنوبي، ولطيفة فهمي، ورانيا شاهين، ‏ومجدى فكري، وشريف ‏‏الدسوقي .