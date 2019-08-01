ري أسوان تواصل أعمال تأهيل مصرف السيل

تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال إنشاء السور الخارجى لعملية تأهيل مصرف السيل داخل نطاق مدينة أسوان.





وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الادارة العامة للموارد المائية و الرى بأسوان أن تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية يأتى ضمن خطة الإدارة لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة ، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.





وأضاف محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما .



