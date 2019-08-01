ري أسوان تواصل أعمال تأهيل مصرف السيل

تواصل الإدارة العامة للموارد المائية والرى بأسوان أعمال إنشاء السور الخارجى لعملية تأهيل مصرف السيل داخل نطاق مدينة أسوان.
وأوضح المهندس محمد عبد الرؤوف مدير عام الادارة العامة للموارد المائية و الرى بأسوان أن تنفيذ هذه الجهود بالتعاون مع الأجهزة المعنية يأتى ضمن خطة الإدارة لإضفاء الشكل الجمالي على المنطقة المحيطة ، وتحقيق الإصحاح البيئى بتنفيذ هذه الأعمال بشكل دورى ومستمر.
وأضاف محمد عبد الرؤوف أن الأعمال التى يتم تنفيذها تشتمل تأهيل مصرف السيل الرئيسى بأسوان كيلو ٥.٣٥٠ وبطول ٣٠٠ متر أمام عزبة النهضه بمنطقة كيما .
وتابع أن هذه الأعمال يتم تنفيذها بناء على توجيهات المهندس عبد اللطيف السعيد خالد رئيس قطاع الرى ، والمهندس رضا مهدى محمد مهدى رئيس قطاع الموارد المائية والرى للوجه القبلى ، والمهندس محمد محمد عبد الوهاب أبو السعود رئيس الإدارة المركزية لصيانة المجارى المائية وذلك تحت قيادة المهندس محمد على الشرونى رئيس الإدارة المركزية بأسوان ، وأيضًا مدير عام الادارة العامة للموارد المائية والرى.