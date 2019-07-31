شكاوى تنسيق المرحلة الثانية 2019.. عبر الخط الساخن للتعليم العالي

أعلنت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن رقم الخط الساخن 19468، في حالة وجود أي استفسارات فيما يخص تنسيق الجامعات 2019.





وبدأت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، تنسيق المرحلة الثانية 2019، اليوم الأربعاء 31 يوليو.





وسيطرت على طلاب شعبة علمي رياضة شعور بالاطمئنان، عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، عن بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019، ووجود أماكن شاغرة لهم بعدد من كليات الهندسة على رأسها جامعة حلوان بفرعيها.





وأوضح مسئولو الوزارة أن هناك أماكن شاغرة بكلية الهندسة ببعض الجامعات الحكومية، على رأسها جامعة حلوان بفرعيها فرع حلوان وفرع المطرية، كما وجدت اماكن شاغرة في كليات أخرى وهي جامعات أسيوط، منوف، أسوان، السويس والمنيا.





وانتهى تنسيق المرحلة الأولى 2019 يوم الجمعة، بعد قرار وزارة التعليم العالي بمد التنسيق ليوم آخر، وإعلان النتيجة اليوم.





وبلغ عدد الطلاب الذين سجلوا بـ تنسيق المرحلة الأولى 143759 طالبا وطالبة بالشعبتين العلمي والأدبي، وذلك خلال الفترة من يوم الأحد 21 إلى 26 يوليو 2019.





وجاء الحد الأدنى للقبول بالمرحلة الأولى على النحو التالي:

● الشعبة العلمية 398 درجة فأكثر أي بنسبة 97.07% فأكثر

● الشعبة الهندسية 389.5 درجة فأكثر أي بنسبة 95% فأكثر