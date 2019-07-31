المؤتمرالصيفي الأول للمتميزين علميا بثقافة البحر الأحمر

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة عدة أنشطة ثقافية وفنية بفرع ثقافة البحر الاحمر، وأقام بيت ثقافة القصير احتفالية فنية شارك بها على هامش إقامة مؤتمر "المؤتمر الصيفى الأول للمتميزين علميا من كليات العلوم" الاقسام الجيولوجية "للجامعات المصرية المختلفة" بقاعة نقابة المعلمين بالقصير.



قدم خلالها عددا من الأغنيات لأطفال بيت ثقافة القصير منها "البنات البنات، ""The magic، إسكتش غنائى للطفل مهند ومى، اسكتش عثمان، وفقرة غنائية للطالبة دينا خالد، تلا ذلك إقامة أمسية شعرية بحضور الشاعرين أبو ضيف شلبى، أشرف البنا، واختتمت الاحتفالية بعرض من أجمل عروض فرقة القصير للفنون التلقائية قدموا خلاله الاغانى التراثية والوطنية، وعزفا على السمسمية، والعود، والكف، والناى.



كما عقد البيت محاضرة بعنوان "لماذا شرع الإسلام الأضحية"، حيث اكد الشيخ على يوسف أنه لاتجوز الأضحية إلا من بهيمة الأنعام وهى لله تعالى، وشكر لله سبحانه والشكر يكون بالعمل وليس بالقول فقط ضاربا أمثال بذكر الله، الصلاة، ذبح الأضاحى، الصيام.



أقيمت محاضرة بقصر ثقافة الغردقة بعنوان "العدالة الاجتماعية سبيل للتنمية" بمكتبة مصر العامة، اشار إبراهيم خطاب فيها الى مفهوم العدالة الاجتماعية باعتبارها طريقا للتنمية، وهي مبدأ أساسي من مبادي التعايش السلمي بين الافراد وطريق لتحقيق الازدهار والمساواة وضمان حقوق الجميع، مما يترتب عليه توفير فرص عمل وزيادة في الدخل القومي، بجانب إقامة قصر ثقافة أبورماد ورشة فنيه للأطفال "رسم حر" باستخدام لوحات البريستول وألوان الفلوماستر.