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مرأة

4 أعراض خطيرة تشعر بها عند الإصابة بالنقرس

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:15 م
النقرس
النقرس
آية التيجي
يعتبر النقرس هو شكل شائع ومعقد من التهاب المفاصل يمكن أن يؤثر على أي شخص، في اى مرحلة عمرية، حيث ان ابرز علامات الإصابة به هو حدوثه بهجمات مفاجئة وشديدة من الألم والتورم والاحمرار في المفاصل.

وتحدث علامات وأعراض النقرس دائمًا بشكل مفاجئ ، وغالبًا ما تصيبك خلال الليل، وتشمل تلك الأعراض ما يلي:

1- آلام المفاصل الشديدة:
يؤثر النقرس عادة على المفصل الكبير في إصبع قدمك الكبير ، ولكنه قد يحدث في أي مفصل، وتشمل المفاصل الأخرى التي تتأثر بشكل شائع الكاحلين والركبتين والمرفقين والمعصمين والأصابع. من المرجح أن بصيبك ألم شديد لما يتراوح ببن أربعة إلى 12 ساعة في بادئ الأمر.

2- الشعور بالانزعاج المستمر:
بعد أن يخف الألم الشديد ، قد يستمر الشعور بعدم الراحة في المفاصل من بضعة أيام إلى بضعة أسابيع، من المحتمل أن يستمر الألم لفترة أطول، مما يجعلها تؤثر على المزيد من المفاصل.

3- التهاب واحمرار:
ويصبح المفصل المصاب أو المفاصل متورم متورم، ومتوهج أثر السخونية.

4- تعاني من صعوبة شديدة في الحركة:
مع تقدم النقرس ، قد لا تتمكن من تحريك المفاصل الخاصة بك بشكل طبيعي.

إذا كنت تعاني من ألم مفاجئ شديد في المفاصل، عليك بالإتصال بالطبيب حيث ان النقرس لن يشفى بدون علاج، ويمكن أن يؤدي عدم علاجه إلى تفاقم الألم وتلف المفاصل.

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