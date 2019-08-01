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ثقافة

عروض فنون شعبية وموسيقى عربية على المسرح الصيفي بمطروح

الخميس 01/أغسطس/2019 - 12:59 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح ملتقى ابداعات الشاطئ على المسرح الصيفى بكورنيش المحافظة، حيث أقيمت عروض فنية لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة محمد صفوت، وتغنت بمجموعة من الاغانى الطربية، كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عدد من التابلوهات المميزة "الجية، السامر، الكف". 

وأقيم على مسرح قصر ثقافة مطروح عرض فني لفرقة رضا للفنون الشعبية التى قدمت رقصات "الكرنبة، النوبى، الصيادين، الحجالة، التنورة"، كما نفذ القصر مجموعة من الورشة الفنية منها ورشة فنية لاشغال الفوم مع الفنانة شيماء الواعى بمرسم القصر، ورشة فنية موتيفات بدوية للفنانة نهلة عبدالفتاح بقاعة القصر، ورشة فنية شخصيات كرتونية مع الفنانة منى شاكر بكنيسة الانبا ملاك.

نفذ قصر ثقافة الطفل ورشة فنية للاطفال الموهوبين مع الفنانة هند عبدالحميد بحضانة البراعم لصقل مواهب الاطفال، إلي جانب تنفيذ ورشة عن الألوان بحضانة أيسل تحت إشراف الفنانة صحراء.

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