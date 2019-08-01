عروض فنون شعبية وموسيقى عربية على المسرح الصيفي بمطروح

نظمت الهيئة العامة لقصور الثقافة بفرع ثقافة مطروح ملتقى ابداعات الشاطئ على المسرح الصيفى بكورنيش المحافظة، حيث أقيمت عروض فنية لفرقة غزل المحلة للموسيقى العربية بقيادة محمد صفوت، وتغنت بمجموعة من الاغانى الطربية، كما قدمت فرقة مطروح للفنون الشعبية عدد من التابلوهات المميزة "الجية، السامر، الكف".





وأقيم على مسرح قصر ثقافة مطروح عرض فني لفرقة رضا للفنون الشعبية التى قدمت رقصات "الكرنبة، النوبى، الصيادين، الحجالة، التنورة"، كما نفذ القصر مجموعة من الورشة الفنية منها ورشة فنية لاشغال الفوم مع الفنانة شيماء الواعى بمرسم القصر، ورشة فنية موتيفات بدوية للفنانة نهلة عبدالفتاح بقاعة القصر، ورشة فنية شخصيات كرتونية مع الفنانة منى شاكر بكنيسة الانبا ملاك.



