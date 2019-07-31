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الرئيس السيسي: مصر ستشهد نقلة قوية في منتصف العام المقبل بشبكة الطرق القومية

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:42 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
حسام الحارتي
قال الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضوره مؤتمر الشباب 2019 ، أن قطاع النقل داخل الدولة محل اهتمام منذ تولي قيادة الدولة.

وأضاف الرئيس السيسي، في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 خلال فعاليات جلسة "اسأل الرئيس"، بالعاصمة الإدارية ، أن هناك حدودا معينة للإنفاق على قطاع النقل، موضحا أن العام المقبل سيشهد طفرة أخرى داخل قطاع النقل بمختلف قطاعاته.

وتابع الرئيس السيسي :" مصر ستشهد نقلة قوية ومحترمة في منتصف العام المقبل بشبكة الطرق القومية". 

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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