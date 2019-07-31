السيسي لـ المصريين: مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم .. فيديو

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسير على المسار الصحيح.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «حققنا إنجازات غير مسبوقة والمطلوب ضخم جدا».



وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي : «مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم»، موضحا: «إحنا مش لاقيين وقت لافتتاح مشروعات هتسعد المصريين وتبين لهم إننا ماشيين بشكل جيد».



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

