ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

السيسي لـ المصريين: مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم .. فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:44 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
محمد القاضي
قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن مصر تسير على المسار الصحيح.

وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة،: «حققنا إنجازات غير مسبوقة والمطلوب ضخم جدا».

وتابع الرئيس عبدالفتاح السيسي : «مش لاقي وقت لافتتاح مشروعات تسعدكم»، موضحا: «إحنا مش لاقيين وقت لافتتاح مشروعات هتسعد المصريين وتبين لهم إننا ماشيين بشكل جيد».

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

ترشيحاتنا

بعد حسم الصفقة.. محمد مجدي قفشة يصل إلى النادي الأهلي بالجزيرة

بحسد كل أم عندها ولاد.. قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل

أمير مرتضى ينشر صورًا لـ 10 صفقات أعلن عنها الزمالك اليوم

ماذا قال فيفا عن محمد صلاح بعد ترشحه لجائزة أفضل لاعب في العالم

شاهد .. أمير كرارة وزوجته على أحد شواطئ الساحل الشمالي

حقيقة زيادة رسوم مغادرة المطارات إلى 25 دولارا.. الطيران المدنى توضح

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط