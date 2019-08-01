صالون المنصورة الثقافي يكرم المخرج المسرحي أحمد عبد الجليل

تهتم الهيئة العامة لقصور الثقافة بتكريم رموز الوطن في جميع المجالات لنشر ثقافة احترام الرموز وتقدير أعمالهم وتضحياتهم، وفي هذا الإطار كرم صالون المنصورة الثقافي شيخ مخرجي المسرح بالمنصورة المخرج أحمد عبد الجليل.





بدأ الصالون بكلمة مدير عام ثقافه الدقهلية مرحبا بالحضور وأكد ان احمد عبد الجليل رمز من رموز المسرح وقدوة لمبدعي الدقهلية، ولذلك يستحق التكريم للتأكيد علي قيمة الفن والابداع.





وقال رئيس الإقليم إن تكريم الرموز أحد آليات ثقافة المقاومة ضد من يحاولون القضاء عليها فهو يعتبر وزملاؤه مدارس شاملة نتعلم منها، فاعماله تجمع الكبير والصغير ويلتفوا حوله وذلك دليل علي عبقرية المخرج في تعامله مع فريقه.





بدأت فقرات الصالون بإستعراض مقدم لعبد الجليل بعنوان "يا أبو قلب أبيض"، ثم فقرة شعرية للشاعر علي عبد العزيز جمع فيها اسماء كل أعمال عبد الجليل في قصيدة عامية، ثم سرد للسيرة الذاتية لعبد الجليل من خلال عرض فيلم تسجيلي من اعداد الفنان محمد قطامش مع تعليق حي، تلاه شهادات لمجموعة من الفنانيين والمخرجين ممن عملوا معه، واختتم الصالون بتقديم درع وشهادة تقدير للمخرج أحمد عبد الجليل.





يذكر انه من أهم أعمال المخرج احمد عبد الجليل مشرفا لفرق غرب ووسط الدلتا لموسمين 2001 و2002 ومديرا لفرق التجارب المسرح 2003 ومدير عام فرق الاقاليم بالاداره العامه للمسرح وعضو لجان التحكيم والمتابعه بالاقاليم وعضو لجان التحكيم بمهرجان نوادي المسرح.





كما شارك في مهرجان القاهرة الأول للمسرح التجريبي بمسرحية "رحله حنظله" عام ١٩٨٨، وحصل بمسرحية الزير سالم على جائزة لاحسن عرض مسرحي وافضل اخراج، وحصل علي المركز الأول في مسابقة الجمهورية للمعاهد العليا، وشهادة درع الهيئة في إدارة المهرجان السادس عشر، والجائزة الكبري أوسكار الهيئة العامة لقصور الثقافة في مسرحية الزير سالم، ودرع الجمهورية لاخراجه لجامعة المنصورة عامى 84 و88 وحصل علي المركز الأول عشر مرات في مسابقة الجمهورية للمعاهد الفنية.



