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تعليم

استمرار قافلة إصحاح بيئي جديدة لجامعة السويس بقرية الشلوفة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:09 م
صدى البلد
حسن غنيمة
نظمت جامعة السويس قافلة إصحاح بيئي جديدة ضمن سلسلة القوافل التي تنظمها الجامعة أسبوعيا تحت إشراف دكتور الدسوقي عيد نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

واشترك في القافلة عدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة، وقام أعضاء القافلة بتعليم أبناء القرية بعض المهارات مثل عمل ورشة نسيج يدوي، ورشة طباعة منسوجات وكيفية استخدامها في الصناعات الصغيرة ، تصنيع مشغولات صغيرة لإعادة تدوير بعض الخامات لعمل بعض لعب الأطفال على يد أعضاء هيئة التدريس بقسم التربية الفنية بكلية التربية.

كما تم إلقاء محاضرة لرجال وسيدات القرية عن أهمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر لتشجيع فكر ريادة الأعمال لا سيما المشروعات التي تتم من خلال المنزل، بالإضافة إلى استمرار تعليم أبناء القرية بعض مهارات استخدام الحاسب الآلي على يد المشاركين في القافلة من أعضاء هيئة التدريس بكلية الحاسبات والمعلومات بالجامعة.

كما نظمت القافلة ندوة عن تعليم أبناء القرية بعض مهارات تصنيع الأسماك على يد مجموعة من المتخصصين من كلية الثروة السمكية بالجامعة.

وقال الدكتور سيد الشرقاوى رئيس جامعة السويس إن هذه القافلة تأتي ضمن سلسة القوافل التي تنظمها الجامعة بهدف خدمة البيئة المحيطة بشكل أسبوعي، مؤكدا أن مثل هذه القوافل مستمرة بدون توقف لتوصيل خدمات الجامعة للمجتمع المحيط.

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