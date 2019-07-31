السيسي يوجه بعدم الترخيص لأي جامعة إلا بعد الحصول على توأمة مع نظيرة لها في التصنيف المرتفع

قال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إننا نقوم بإنشاء جامعات جديدة تليق بمصر، مضيفًا: "نعمل منذ 5 سنوات في ملف التوأمة، وعدم الترخيص لأي جامعة إلا بعد الحصول على توأمة مع جامعات عالمية ذات تصنيف عالي".





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته في جلسة "إسأل الرئيس" في مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية، أن عدد الجامعات التي يتم إنشاؤها كبير.





وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي، أنه علينا رؤية الجامعة المصرية اليابانية وجامعة زويل وجامعة الملك سلمان وغيرها من الجامعات الجديدة، مضيفًا: "نحن نتكلم في استثمارات إنشاء فقط بقيمة عشرات المليارات من الجنيهات وذلك في محاولة توفير بنية تعليمية كمنشآت بشكل جيد".



