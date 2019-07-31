مؤتمر الشباب 2019.. أحمد موسى يكشف أهم رسائل الرئيس لـ المواطنين..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن معظم الأسئلة التى جاءت للرئيس عبد الفتاح السيسي، بجلسة " اسأل الرئيس" كانت متخصصة فى الشأن الداخلي.



وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس طالب اللواء محسن عبد النبي مدير مكتبه، بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية بافتتاح مشروعات يوم الجمعة.



وأوضح موسى أن الرئيس وجه نصائح مهمة للمواطنين وطالبهم بالعمل والاجتهاد، وعدم الرد على الإساءة بالإساءة ولكن الرد يجب أن يكون بالعمل.



وأشار أحمد موسي، إلى أن، الجميع يعلم من يوجه الشتائم للمواطنين.

