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تعليم

لطلاب علمي رياضة .. قبل تسجيل رغباتك.. 6 جامعات بها أماكن شاغرة بكليات الهندسة

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 09:55 م
صدى البلد
نهلة الشربيني
بدأ طلاب الثانوية العامة شعبة علمي رياضه عقب إعلان وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بدء تنسيق المرحلة الثانية 2019 اليوم الأربعاء 31 يوليو، في تسجيل رغباتهم بالاماكن الشاغرة للشعبة في كليات الهندسة.

وأوضح مسئولو وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أن هناك أماكن شاغرة بكلية الهندسة في 6 جامعات حكومية، وهى جامعات أسيوط، منوف، حلوان بفرعيها فرع حلوان وفرع المطرية، أسوان، السويس والمنيا.

ومن المقرر أن يتم التسجيل بالمرحلة الثانية من التنسيق 2019 من خلال هذا الرابط:
https://tansik.egypt.gov.eg/application

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