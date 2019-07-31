بعد حديث السيسى.. أحمد موسى يوضح موقف مصر من التعاقد مع مدرب أجنبى للمنتخب..فيديو

قال الإعلامي أحمد موسى، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث عن منظومة الرياضة بمصر وموقف المنتخب من التعاقد مع مدرب أجنبي.



وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الرئيس طالب بأن يكون مدرب المنتخب مدرب مصري وعدم الاستعانة بمدرب أجنبي.



وأوضح موسى أن الرئيس كشف طريقة التفوق فى أى مجال.



وأشار أحمد موسي، إلى أن، الرئيس أشاد بما تم فى بطولة الأمم الأفريقية، وتواجد الجماهير في الاستاد.



وقال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019 ، إن وزير الشباب والرياضة أكد له أنه لن يتم جلب مدربين أجانب لمنتخب مصر لكرة القدم.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، قائلا:" لابد أن نعطي الفرصة للمدربين الوطنيين"، وتابع مازحا:" كده كده النتيجة واحدة".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، أن الجدية في أي أمر وعدم المجاملة في أي موضوع يساهم في إنجاحه.



