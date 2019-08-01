برنامج ترفيهي وفني لطلاب الثانوية المتفوقين بثقافة دمياط

تولي الهيئة العامة لقصور الثقافة اهتمامًا بالغًا برعاية وتكريم الطلاب المتفوقين في المرحلة الثانوية بمواقع فرع ثقافة دمياط، حيث حظى أوائل الثانوية العامة والمتفوقين دراسيا باحتفاء وتكريم كبير على مستوى المواقع الثقافية، والتى قدمت ندوة بعنوان "كيف تتفوق دراسيا" من قبل مكتبات ميت ابو غالب.





كما شاركت مكتبة ميت الخولى نفس المضمون للمحاضرة مع محمد سليم، بجانب مكتبة كفر المياسرة وكفر المنازلة وشرباص والروضة وكفر سليمان ومكتبة العبيدية شاركت الاحتفاء مع منى خليل وحديث عن التفوق العلمى والدراسى، بالاضافة لبيت ثقافة كفر البطيخ الذى اعد محاضرة عن تنمية مواهبك مع علا شحاتة.





وعرض قصر ثقافة الطفل سبل تنمية المهارات، فيما استقبل قصر ثقافة دمياط الجديدة وبيت ثقافة الزرقا المتفوقين بحفل غنائي، إلى جانب ندوة قدمها سمير عقاب فى استثمار الوقت لتنمية المواهب والتفوق الدراسى بقاعة حديقة الطفل بالزرقا، ضم الحضور عدد من القيادات التنفيذية والشعبية لتسليم شهادات التقدير على الاوائل من طلبة الثانوية العامة .





واستمرت فعاليات برنامج "يلا نرسم بلدنا" بمعظم المواقع، واستكمل قصر ثقافة دمياط ورشتى التفصيل والخياطة والاشغال اليدوية والكروشيه بجانب مواصلة قصر ثقافة دمياط الجديدة ابداعات فنية من خامات طبيعية كالصدف والقواقع والحصى كما عرض القصر فيلم كرتون للرواد .



