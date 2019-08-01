مهارات فن الاتصال بثقافة أحمد بهاء الدين

عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.





تضمنت قراءة في كتاب "الغزل والنسيج وثورة يوليو" إعداد الكاتب إسماعيل عبد الفتاح، وقامت مشرفة النشاط بتعريف الغزل والنسيج للأطفال وقالت إنه عبارة عن صناعة عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ ومارسها المصري القديم من أجل صناعة الثوب الذي يستر به جسده والخيمة التي يحتمي بداخلها من حرارة الشمس ومطر الشتاء وقوة الرياح.





وتطورت لتشمل جميع أنواع الملابس والسجاد والكليم والستائر والمفروشات والمستلزمات الشخصية، والتعرف على معني الغزل وقالت إنه عبارة عن تحويل شعيرات القطن إلى خيوط دقيقة أو سميكة حسب الحاجة إليها والنسيج عبارة عن تعاشق مجموعتين من الخيوط المعزولة وتتم عن طريق النول اليدوي أو الميكانيكي.



