ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

ثقافة

مهارات فن الاتصال بثقافة أحمد بهاء الدين

الخميس 01/أغسطس/2019 - 09:04 ص
صدى البلد
جمال الشرقاوي
عقدت الهيئة العامة لقصور الثقافة مجموعة من الفعالیات والأنشطة خلال الأجازة الصیفیة بقصر ثقافة أحمد بهاء الدین للطفل.

تضمنت قراءة في كتاب "الغزل والنسيج وثورة يوليو" إعداد الكاتب إسماعيل عبد الفتاح، وقامت مشرفة النشاط بتعريف الغزل والنسيج للأطفال وقالت إنه عبارة عن صناعة عرفها الإنسان منذ فجر التاريخ ومارسها المصري القديم من أجل صناعة الثوب الذي يستر به جسده والخيمة التي يحتمي بداخلها من حرارة الشمس ومطر الشتاء وقوة الرياح.

وتطورت لتشمل جميع أنواع الملابس والسجاد والكليم والستائر والمفروشات والمستلزمات الشخصية، والتعرف على معني الغزل وقالت إنه عبارة عن تحويل شعيرات القطن إلى خيوط دقيقة أو سميكة حسب الحاجة إليها والنسيج عبارة عن تعاشق مجموعتين من الخيوط المعزولة وتتم عن طريق النول اليدوي أو الميكانيكي.

كما أقيمت ورشة لتعليم الرسم والفنون التشكيلية وفن رسم البورتريه والمناظر الطبيعية، إلى جانب عقد ندوة تفاعلية مع مجموعة من الأطفال عن التنمية البشرية، ودار الحديث حول أفضل الطرق لتوصيل رسالة معينة للآخرين وتطرقت الي مهارات فن الاتصال ووسائل الاتصال والتواصل مع الآخر ولابد من وجود مرسل ومستقبل ورسالة وقنوات اتصال وأوضحت معنى كل مصطلح بأمثلة عملية لتثبيت المعلومة لدى الأطفال.

ترشيحاتنا

في مشهد يحبس الأنفاس.. شاهد طفلا ينجو بأعجوبة بعد سقوطه من الطابق السادس

شاهد.. حمار ورجل يتشاركان غناء تتر الأغنية الافتتاحية لـ الأسد الملك

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

موجز الرياضة.. قفشة يعقب على الانضمام للأهلي.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان..محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة

نشرة الفن.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لزوجها.. راغب علامة يهنئ هاني شاكر بمقعد النقيب.. زينة تتعرض لهجوم

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

اعترافات مثيرة لـ زوجة ضابط السلام وعشيقها: عطلنا الدش قبل مباراة الأهلي والزمالك.. والمتهم: طلعت مصارينه

شاهد.. جلد شاب وفتاة بتهمة ممارسة الفاحشة في إندونيسيا

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

بعد إدارته حوارا مع الرئيس السيسي.. دنيا سمير غانم توجه رسالة لـ رامي رضوان

محمد يوسف يكشف عن كنز فريق الأهلي ..فيديو

عقب فوز الأهلي بالقمة.. صالح جمعة يكشف ما حدث مع شقيقه عبدالله لاعب الزمالك

حفيدة مقرئ شهير.. فاطمة نبيل أول مذيعة محجبة تظهر على شاشة التلفزيون المصري

ليس بينهم حسن شحاتة.. علاء نبيل يرشح 3 مدربين وطنيين لقيادة المنتخب

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

المستكاوي يكشف عن رأيه بـ الإسماعيلي عقب رحيل متولي وعواد ..فيديو

موجز الرياضة.. قفشة يعقب على الانضمام للأهلي.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان..محمد يوسف يكشف عن رأيه في صالح جمعة

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أنيقة كالعادة.. زوجة ماجد المصري تبهر متابعيها بأحدث إطلالة لها

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها