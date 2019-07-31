إزالة 63 تعديًا على أملاك الدولة وأراضي زراعية بكفر الشيخ.. صور

أعلن الدكتور إسماعيل عبدالحميد طه، محافظ كفر الشيخ، اليوم، إزالة 63 حالة تعدٍ على أراضي أملاك الدولة ونهر النيل على مساحة 3787 مترًا مربعًا عبارة عن مبانٍ سكنية، و7 أفدنة و 22 قيراطًا ، أراضي أملاك دولة، وأراضي زراعية بمختلف مراكز ومدن المحافظة، خلال سابع أيام الموجة الـ 13.



وقال محافظ كفر الشيخ، إن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية، بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضي الزراعية ونهر النيل وبحيرة البرلس والسكة الحديد بالموجة الـ 13 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة.



وأضاف المحافظ، أنه لا تهاون مع المعتدين ونطبق القانون على الجميع، حتى استرداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة، مؤكدًا "لن نفرط في حق الدولة الذي هو حق الشعب"، مشيرا إلى أن كافة الأجهزة التنفيذية والأمنية في انعقاد دائم حتى الانتهاء من تنفيذ تكليفات رئيس الجمهورية باسترداد أملاك الدولة.



وأضاف حافظ كفر الشيخ، أن الحملة مستمرة بجميع مراكز وقرى المحافظة حتى إزالة التعديات على أملاك الدولة بجهات الولاية المختلفة، بالتنسيق والتعاون مع مديرية الأمن، ومديرية الزراعة، والموارد المائية والري، والأجهزة الرقابية بكفر الشيخ لاسترداد أملاك الدولة واستعادة حق الشعب والحفاظ على المال العام.