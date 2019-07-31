شاهد.. ماذا قال الرئيس السيسي عن رواتب المدرسين ؟

قال الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، إننا نحتاج إلى 250 ألف فصل بتكلفة 125 مليار جنيه للوصول إلى نسبة كثافة معينة داخل الفصول.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي في كلمته بـ مؤتمر الشباب 2019 في جلسة اسأل الرئيس بالعاصمة الإدارية، أن رواتب المدرسين لا تمنحهم القدرة على المعيشة، مضيفا:"أنا عارف الوضع ولكنني غير قادر وهذه إشكالية مصر".



وتابع الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمر الشباب 2019، أنه مطلوب إحداث إصلاح لحال التعليم والصحة، وهناك 55 ألف مدرسة مطلوب رفع كفاءتها وتلك الأرقام تعطينا حقائق تجعلنا نرى الصورة بشكل أوضح .



وأكمل الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال حضورة مؤتمر الشباب 2019، أن الدولة تحاول الإصلاح في منظومة التعليم في إطار قدرتها وإمكانياتها.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

