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بلاش مجاملات.. أحمد موسى يحدد شروط اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم..فيديو

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:06 م
منتخب مصر
منتخب مصر
البهى عمرو
قال الإعلامي أحمد موسى، إن المدرب الوطني الذى يقود منتخب مصر لكرة القدم ييكون الأفضل،

وأشاد أحمد موسى بما قام به حسن شحاتة مع المنتخب فى 2006 و2008 و2010، وما قام به مدرب منتخب مصر لكرة اليد فى كأس العالم الأخيرة.

وأضاف أحمد موسي، خلال تقديمه برنامج، " على مسئوليتي" المذاع على قناة صدي البلد، أن الاختيار يجب أن يكون بحيادية وشفافية وبدون مجاملات.

وأوضح موسي أن التجرد وعدم المجاملة عاملان يساعدان فى جعل مصر تقفز سنوات.

وأشار أحمد موسى، إلى أن، مصر لن تستعين بالمدرب الأجنبي مرة أخرى وسيتم الاعتماد على الخبرات الوطنية.

وأكد أن المنتخب يحتاج لمدرب قوي يستطيع لم الشمل، و الاختيار بدون مجاملات.

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بلاش مجاملات.. أحمد موسى يحدد شروط اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم..فيديو

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