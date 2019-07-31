برلمانية: لدينا فرق كرة قدم نسائية ووجود منتخب لهن أصبح ضروريًا

قالت كارولين ماهر، النائبة البرلمانية وبطلة العالم في التايكوندو، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين منتخب لكرة القدم النسائية جاء فى إطار دعمه للمرأة المصرية فى كافة المجالات.





وأوضحت كارولين ماهر خلال تصريحات لـ"صدى البلد"، أن العديد من الاندية بمصر بها فرق كرة قدم نساء، ودعم هذه الفرق بإنشاء منتخب جماعى أمر ضرورى ويدعم حق من حقوق المرأة فى ممارسة الرياضة، مشيرة إلى ان منتخبات كرة القدم النسائية الموجودة فى العديد من الدول تقدم كرة قدم لا تقل متعتها عن التى يقدمها الرجال.





وراهنت بطلة العالم في التايكوندو، على نجاح منتخب كرة قدم النساء حال تدشينه بصورة جيدة، خاصة أن المرأة المصرية قدمت العديد من البطلات اللاتى رفعن اسم مصر عليا فى العديد العاب القوى التى تحتاج عزيمة وقوة مثل كرة القدم.





وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجرد وعدم المجاملة عاملان يساعدان في جعل مصر تقفز سنوات.





وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أم كلثوم هي التي حصلت على الفرصة أمامنا وهناك كثيرون يبحثون عن فرصة مثلها».



