وصول أول وفد حجاج كويتي إلى المدينة المنورة

نقلت صحيفة "الراي" الكويتية عن بعثة الحج الكويتية إعلانها وصول أول حملة كويتية إلى مطار المدينة المنورة أمس لزيارة المسجد النبوي، على أن تتوجه بعد ذلك إلى مكة المكرمة لأداء مناسك الحج.
وذكرت الصحيفة أن الدفعة الأولى من البعثة غادرت البلاد إلى مكة المكرمة قبل أيام، فيما ستغادر الدفعة الثانية غدًا، بمعية رئيس البعثة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي.
وأضافت الصحيفة أن جميع اللجان والفرق المشاركة من البعثة، والتي وصلت مبكرًا إلى مقر سكنها في مكة المكرمة، بدأت أعمالها مباشرة من أجل الاستعداد لخدمة الحجاج الكويتيين، الذين بدؤوا بالتوافد الثلاثاء الماضي، حيث وصلت إحدى حملات الحج إلى المدينة المنورة وتم استقبال حجاجها من قبل البعثة في مطار المدينة.
وأشارت البعثة إلى أن هناك الكثير من المهام بانتظارها، وهي قادرة على تحمل المسؤولية المنوطة بها، نتيجة للخبرات المتراكمة التي يتمتع بها أعضاؤها، وهو ما جعل البعثة وحملات الحج الكويتية على حد سواء، تحتل الريادة على مستوى العالم الإسلامي، فضلًا عن عدم حصولها على أي مخالفات من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة قدرة البعثة هذا العام على المحافظة على هذه المكانة المميزة التي احتلتها في السنوات الماضية.
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وذكرت الصحيفة أن الدفعة الأولى من البعثة غادرت البلاد إلى مكة المكرمة قبل أيام، فيما ستغادر الدفعة الثانية غدًا، بمعية رئيس البعثة وكيل وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية فريد عمادي.
وأضافت الصحيفة أن جميع اللجان والفرق المشاركة من البعثة، والتي وصلت مبكرًا إلى مقر سكنها في مكة المكرمة، بدأت أعمالها مباشرة من أجل الاستعداد لخدمة الحجاج الكويتيين، الذين بدؤوا بالتوافد الثلاثاء الماضي، حيث وصلت إحدى حملات الحج إلى المدينة المنورة وتم استقبال حجاجها من قبل البعثة في مطار المدينة.
وأشارت البعثة إلى أن هناك الكثير من المهام بانتظارها، وهي قادرة على تحمل المسؤولية المنوطة بها، نتيجة للخبرات المتراكمة التي يتمتع بها أعضاؤها، وهو ما جعل البعثة وحملات الحج الكويتية على حد سواء، تحتل الريادة على مستوى العالم الإسلامي، فضلًا عن عدم حصولها على أي مخالفات من الجهات المسؤولة في المملكة العربية السعودية، مؤكدة قدرة البعثة هذا العام على المحافظة على هذه المكانة المميزة التي احتلتها في السنوات الماضية.
اقرأ مزيدا من التفاصيل على موقع صحيفة "الراي" الكويتية