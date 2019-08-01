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تعليم

لليوم الثاني على التوالي.. جامعة القاهرة تستقبل طلاب المرحلة الثانية

الخميس 01/أغسطس/2019 - 06:07 ص
جامعة القاهرة
جامعة القاهرة
ياسمين سامي
تواصل جامعة القاهرة اليوم الخميس، استقبال طلاب الثانوية العامة للتقديم في المرحلة الثانية من تنسيق الجامعات 2019 حتى الأحد المقبل.

وأعدت جامعة القاهرة معامل بعض الكليات لاستقبال طلاب المرحلة الأولي بكلية الهندسة والزراعة والدراسات العليا للبحوث الإحصائية بشكل مجاني.

جدير بالذكر أن وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، أعلنت بداية تسجيل رغبات المرحلة الثانية للتنسيق 2019 أمس، الأربعاء الموافق 31 /7 / 2019 لرغباتهم عبر موقع التنسيق الإلكتروني.

وتستمر أعمال المرحلة الثانية للتنسيق 2019 من يوم الأربعاء حتي يوم الأحد الموافق 4 /8 /2019 ولمدة خمسة أيام.

☆ وجاءت الحدود الدنيا لـ المرحلة الثانية للتنسيق 2019 على النحو الآتي:

■ الحد اﻷدنى للشعب العلمية: 320 درجة فأكثر أي بنسبة 78,05 %
● عدد الطلاب: 175673
■ الحد الأدنى للشعبة الأدبية: 279 درجة فأكثر أي بنسبة68,05%.
● عدد الطلاب: 54305
●الإجمالي: 229978

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