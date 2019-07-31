خدمة Google Pay متاحة الآن بـ 26 بنكا في أوروبا وآسيا

أصبحت خدمة الدفع الرقمى الخاصة بجوجل فى طريقها للانتشار رسميًا حول العالم، بعدما تم تعميمها فى 25 بنكًا فى آسيا وأوروبا، وبنك واحد فقط فى نيوزيلاند.



وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، ستزيد من فرصة تقدم خدمة دفع جوجل على نظيرتها فى فيسبوك وآبل وسامسونج، وهى الميزة الجدية التى تطمح لها معظم الشركات الكبرى حول العالم، من أجل حصد أكبر أرباح ممكنة من المعاملات المالية الرقمية.



وشملت قائمة البنوك التى فعلت الميزة هذه الدول :



أوكرانيا - بنك

فنلندا - بنك

ايرلندا - بنك

ألمانيا - بنك

فرنسا - بنك

روسيا - بنك

السويد - بنك

بريطانيا - بنك

سنغافورة - بنك

نيوزيلاند - بنك

النرويج - 2 بنك

بولندا - 2 بنك

اليابان - 2 بنك

إسبانيا - 9 بنوك