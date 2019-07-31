ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

خدمة Google Pay متاحة الآن بـ 26 بنكا في أوروبا وآسيا

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:16 م
صدى البلد
كريم جمال
أصبحت خدمة الدفع الرقمى الخاصة بجوجل فى طريقها للانتشار رسميًا حول العالم، بعدما تم تعميمها فى 25 بنكًا فى آسيا وأوروبا، وبنك واحد فقط فى نيوزيلاند.

وبحسب موقع جى إس إم آرينا التقنى، ستزيد من فرصة تقدم خدمة دفع جوجل على نظيرتها فى فيسبوك وآبل وسامسونج، وهى الميزة الجدية التى تطمح لها معظم الشركات الكبرى حول العالم، من أجل حصد أكبر أرباح ممكنة من المعاملات المالية الرقمية.

وشملت قائمة البنوك التى فعلت الميزة هذه الدول :

أوكرانيا - بنك
فنلندا - بنك
ايرلندا - بنك
ألمانيا - بنك
فرنسا - بنك
روسيا - بنك
السويد - بنك
بريطانيا - بنك
سنغافورة - بنك
نيوزيلاند - بنك
النرويج - 2 بنك
بولندا - 2 بنك
اليابان - 2 بنك
إسبانيا - 9 بنوك

ترشيحاتنا

نجوم الإسماعيلي يهنئون أحمد مدبولي على الانضمام لصفوف الدراويش رسميًا

أداها الرسول مرة واحدة في حياته.. عبادة تزيد رزقك وتغفر ذنوبك وتدخلك الجنة

المعلم والأسطورة.. جنش يوجه رسالة لـ شيكابالا وعبد الشافى بعد العودة للزمالك

بلاش مجاملات.. أحمد موسى يحدد شروط اختيار مدرب منتخب مصر لكرة القدم..فيديو

أول قرار من الأهلى تجاه مجدي قفشة بعد حسم ضمه من بيراميدز

السيسي حسم الأمر : مش هنجيب مدربين أجانب لـ منتخب مصر تاني.. فيديو

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط