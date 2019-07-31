النفط يرتفع بعد قرار المركزي الأمريكي بخفض أسعار الفائدة

ارتفعت أسعار النفط لخامس جلسة على التوالي اليوم الأربعاء في أعقاب هبوط أكبر من المتوقع في مخزونات الخام في الولايات المتحدة وبعد أن خفض البنك المركزي الأمريكي أسعار الفائدة للمرة الأولى في أكثر من عشر سنوات.





وأنهت عقود خام القياس العالمي مزيج برنت لأقرب استحقاق جلسة التداول مرتفعة 45 سنتًا لتبلغ عند التسوية 65.17 دولار للبرميل. وعلى مدار الشهر سجل برنت هبوطا قدره 2.1%، وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 53 سنتًا لتسجل عند التسوية 58.58 دولار للبرميل ولتنهي شهر يوليو مرتفعة 0.2 في المئة.





وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم إن مخزونات الخام في الولايات المتحدة تراجعت لسابع أسبوع على التوالي مع هبوطها 8.5 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو ما يزيد كثيرا عن توقعات المحللين التي كانت تشير إلى انخفاض قدره 2.6 مليون برميل.





وانخفضت مخزونات البنزين 1.8 مليون برميل في حين تراجعت مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، 894 ألف برميل.





وفي تقرير منفصل، قالت إدارة معلومات الطاقة إن انتاج النفط الخام في الولايات المتحدة تراجع في مايو من مستوى قياسي شهري مع انخفاضه بمقدار 26 ألف برميل يوميا إلى 12.11 مليون برميل يوميا.



