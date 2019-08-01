الجنيه يستعيد 1.35 قرشا من الدولار في رحلة الصعود

سجل متوسط سعر الدولار اليوم الخميس الموافق 1 أغسطس 2019، نحو 16.5158 للشراء مقابل 16.6158 للبيع، وذلك حسب أحدث بيان صادر عن البنك المركزى المصري، لينخفض متوسط سعر الدولار أمام الجنيه منذ بداية العام الجاري وحتى الأن حوالي 1.35 قرشًا.



وبحسب آخر بيانات البنك المركزي المصري لسعر الدولار في 31 ديسمبر الماضي، سجل الدولار 17.86 جنيه للشراء و17.95 جنيه للبيع، ليصل الانخفاض حتى اليوم 1.35 قرشا بالتمام والكامل في رحلة تعافي الجنيه أمام الورقة الخضراء.



وكانت سارة سعادة، محلل الاقتصاد الكلي بإدارة البحوث ببنك الاستثمار "اتش سي" للأوراق المالية والاستثمار، قد أرجحت تراجع الدولار أمام الجنيه إلى تدفقات النقد الأجنبي، خاصة أموال المحافظ المالية "أذون الخزانة"، لاسيما بعد إنهاء العمل بآلية تحويل أموال المستثمرين الأجانب بداية من نهاية ديسمبر الماضي، ودخول هذه الأموال وخروجها بين البنوك، والذي انعكس بزيادة هذه التدفقات، مما أثر على سعر الصرف.



وأضافت سعادة، أن التراجع يعود أيضا إلى تحسن تدفقات أموال الاستثمارات الأجنبية في الأسواق المالية المصرية، التي بلغت 15.8 مليار دولار بنهاية فبراير، وفقا لآخر التصريحات الحكومية، متوقعة أن تستمر العملة الخضراء في التراجع خلال الفترة المقبلة، ولكن بوتيرة أقل مع زيادة تدفقات استثمارات الأجانب، مما يزيد المعروض من العملات الأجنبية، ويقلل من الطلب على العملة.



وسجل سعر الدولار بختام تعاملات أمس الأربعاء 16.51 جنيه للشراء و16.61 جنيه للبيع، وسجل اليورو نحو 18.41 جنيه للشراء و18.52 جنيه للبيع، في حين سجل الجنيه الإسترليني نحو 20.13 جنيه للشراء و20.24 جنيه للبيع، وذلك حسب أخر تحديث للبنك المركزي.



وبلغ متوسط سعر الفرنك السويسرى نحو 16.68 جنيه للشراء و16.79 جنيه للبيع، وسجل 100 ين ياباني نحو 15.20 جنيه للشراء و15.30 جنيه للبيع، وسجل اليوان الصيني نحو 2.39 جنيه للشراء و2.41 جنيه للبيع.