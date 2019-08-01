اليوم.. مصلحة الضرائب تطلق مركز الاتصالات المتكامل

تطلق مصلحة الضرائب المصرية، اليوم الخميس، خدمات مركز الاتصالات المتكامل، والذى يغطي جميع خدمات ضرائب الدخل والقيمة المضافة والإقرارات من خلال مركز موحد ورقم واحد (16395 ) ، وكذلك من خلال البريد الإلكتروني [email protected]





وأكد رئيس مصلحة الضرائب، عبد العظيم حسين، في تصريحات صحفية، أن مركز الاتصالات المتكامل يأتي فى إطار التطوير المستمر الذي تقوم به مصلحة الضرائب لأنظمة العمل الخاصة بها بهدف التسهيل على الممولين وإدخال تكنولوجيا المعلومات فى الأنشطة الأساسية للمصلحة.





وأضاف رئيس مصلحة الضرائب، أن مركز الإتصالات سيعمل بأحدث نظم الاتصال والخبرات طبقا للنظم العالمية القياسية وذلك لتحسين مستوى الخدمة المقدم إلى الممولين/المسجلين وتقديم العديد من الخدمات الرئيسية.





وأوضح رئيس مصلحة الضرائب، أن مركز الاتصالات سيقدم قنوات اتصال اخري متعددة بالإضافة للاتصالات الهاتفية، مثل خدمات البريد الإلكترونى، وخدمات الرسائل القصيرة SMS، وخدمات مواقع التواصل الاجتماعي (فيسبوك وتويتر) وخدمات الدردشة، وتمتد ساعات عمل مركز الاتصالات 16 ساعة يوميا على مدى 6 أيام فى الاسبوع.



