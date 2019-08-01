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اقتصاد

اليوم.. بدء صرف السلع التموينية لشهر أغسطس

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:35 ص
السلع التموينية
السلع التموينية
محمد صبيح
تبدأ شركات الجملة التابعة لوزارة التموين اليوم، الخميس، الأول من أغسطس، صرف السلع التموينية المدعمة، ضمن مقررات الشهر لأصحاب البطاقات التموينية من خلال بقالين التموين ومنافذ التوزيع، وذلك بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية، بدأت تطبيق المرحلة الرابعة من تنقية بطاقات التموين، واستبعاد غير المستحقين من دعم السلع التموينية، حتى تستمر الوزارة فى استخراج بطاقات تموين جديدة للفئات الأولى بالرعاية والعمالة الموسمية والمستفيدين من "تكافل وكرامة".

وبدأت الوزارة فى إرسال رسائل قصيرة لغير المستحقين لدعم السلع على بونات صرف الخبز والسلع التموينية تفيد بأنهم من غير المستحقين وسيتم إيقاف بطاقاتهم.

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