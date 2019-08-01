انتهاء حجز وحدات سكن مصر بمدينة الشروق اليوم

تنتهى اليوم الخميس، الأول من أغسطس، الفترة التى حددتها وزارة الإسكان، لحجز وحدات سكن مصر بمدينة الشروق، بدفع 70 ألف جنيه عن الوحدة كمبلغ مبدئي لجدية الحجز.





وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلنت أنه يجب أن يتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.



