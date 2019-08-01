ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

انتهاء حجز وحدات سكن مصر بمدينة الشروق اليوم

الخميس 01/أغسطس/2019 - 07:35 ص
سكن مصر بمدينة الشروق
سكن مصر بمدينة الشروق
امنة عبد العظيم
تنتهى اليوم الخميس، الأول من أغسطس، الفترة التى حددتها وزارة الإسكان، لحجز وحدات سكن مصر بمدينة الشروق، بدفع 70 ألف جنيه عن الوحدة كمبلغ مبدئي لجدية الحجز.

وكانت هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة للشئون التجارية والعقارية، أعلنت أنه يجب أن يتم استكمال سداد نسبة 20 ٪ من إجمالى قيمة الوحدة، بالإضافة إلى (1 ٪ مصاريف إدارية + 0.5 ٪ مجلس أمناء) من قيمة الوحدة، خلال فترة لا تزيد عن شهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، كما يتم سداد 10 ٪ من ثمن الوحدة خلال 6 أشهر من تاريخ انتهاء الحجز الإلكترونى، وسداد 10 % عند الاستلام، ويتم سداد باقى ثمن الوحدة على أقساط ربع سنوية متساوية لمدة 4 سنوات بدون فوائد.

وكانت وزارة الإسكان قد أعلنت عن طرح 504 وحدات سكنية بمشروع "سكن مصر"، للإسكان المتوسط، بمساحات تتراوح بين 106 و133 م2، بمدينة الشروق، وذلك بنظام أسبقية الحجز الإلكترونى (on line)، من خلال بنك التعمير والإسكان.

ترشيحاتنا

أحمد موسى يكشف سبب ظهوره قبل موعد بدء برنامجه بساعة.. أهم ما نشر بـ التوك شو خلال الساعات الماضية

حرص عليها الرسول.. تعرف على أفضل عبادة تفعلها في العشر الأول من ذي الحجة

برشلونة كلمة السر.. نيمار يرفض المشاركة مع باريس سان جيرمان

التفاصيل الكاملة لتقطيع ونقل مقبرة توتو الأثرية من سوهاج إلى القاهرة ..صور

انهيار عقار بحدائق القبة.. والأمن يفرض كردونا أمنيا بالمنطقة

الرجال أكثر عرضة والنساء بعد سن اليأس.. التورم والسخونية أبرز أعراض الإصابة بالنقرس.. وتناول اللحوم الحمراء أحد أسبابه.. والبدانة ناقوس الخطر.. وبهذه الطرق يتم تشخيصه وعلاجه طبيا

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

قبلة مفاجئة.. ممثلة تضع براد بيت في موقف محرج ..صور

بفستان أبيض قصير.. نيرمين الفقي تتألق في أحدث ظهور لها

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه