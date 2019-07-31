نائب: توجيه الرئيس لتدشين منتخب سيدات مصر لكرة القدم يؤكد اهتمامه بالمرأة

قال النائب رضا البلتاجى أن توجيه الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية ، مشيرا إلى ان هذا القرار يعتبر بمثابة تأكيد اهتمام الرئيس بدور المرأة فى النهوض بالمجتمع.



كما أشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يدل على تقدير الرئيس لدور المرأة فى النهوض بالمواطن على اعتبار أن المرأة تمثل الأم والأخت والزوجة ، مؤكدا أن الرئيس رياضى ومتابع جيد للرياضة ويعرف أهمية الرياضة للرجال والنساء من الناحية البدنية والنفسية.



كما أوضح عضو مجلس النواب ان الرياضة تعتبر مهمة جدا لنهضة الأمم ، كما أن حضارات الشعوب والأمم تقاس بعدد الممارسين للرياضة ، مشيرا إلى أن الرياضة قرين التفوق فى شتى مجالات الحياة.



وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قال إن التجرد وعدم المجاملة عاملان يساعدان في جعل مصر تقفز سنوات.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أم كلثوم هي التي حصلت على الفرصة أمامنا وهناك كثيرون يبحثون عن فرصة مثلها».



وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «فين فريق كرة القدم بتاع المرأة، مش مجاملة إذا كنا هنبدأ من الأول في فريق المنتخب للرجال يبقي عندنا منتخب للمرأة ويلبسوا الشكل اللي عايزينه».



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.