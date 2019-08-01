محافظ الشرقية يكلف بالاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري

أكد محافظ الشرقية، الدكتور ممدوح غراب، ضرورة الاهتمام برفع كفاءة العنصر البشري والعاملين بقطاع الشئون الصحية وتنمية مهاراتهم لافتًا إلى أهمية الاستفادة من الخبراء والمتخصصين ونقل خبراتهم في تدريب العاملين الجدد وتصويب أداء الموظفين غير المتميزين والارتقاء بأدائهم لتحسين مستوى الخدمات الصحية المقدمة للمرضى من أبناء المحافظة.





وأضاف محافظ الشرقية أنه طبقا لخطة وزارة الصحة والسكان للتدريب والتعليم الطبي المستمر لجميع الفئات الطبية بالمحافظة من الأطباء والفنيين والتمريض ورفع كفاءة الخدمات الطبية المختلفة قامت مديرية الصحة بالشرقية بعقد ندوة للأطباء عن علاج البؤر السرطانية للكبد والبنكرياس والقناة المرارية، وفيروس سي، ضمن بروتوكول التعاون القائم بين المديرية وجامعة الزقازيق وذلك بقاعة الاجتماعات بمستشفى حميات الزقازيق بمشاركة أساتذة متخصصة وتم المرور على مركز علاج البؤر السرطانية بالكبد والبنكرياس والقناة المرارية بالمستشفى.





ومن جانبه فقد أكد وكيل وزارة الصحة بالشرقية أنه من المخطط عقد ندوات ودورات تدريبية طبية في جميع التخصصات بمختلف المستشفيات بنطاق المحافظة ، بحضور أطباء الرعاية الأولية بهدف رفع مستوي أداء الأطباء والخدمة الطبية المقدمة للمواطنين.



