ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

مؤتمر الشباب.. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة الإدارية أمام العالم

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 10:58 م
الألعاب النارية
الألعاب النارية
حسام الحارتي
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة غنائية في ختام جلسة مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وزينت الألعاب النارية سماء العاصمة عقب انتهاء حفل ختام مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.

ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

ترشيحاتنا

موجز الرياضة .. صفقات نارية لـ الزمالك .. قفشة في الأهلي رسميا.. حسن شحاتة يقترب من منتخب مصر

مضروب بطلقة فى دماغه.. مقتل شاب داخل سيارته أمام حديقة الحيوان في الجيزة

الرئيس السيسي يكرم منتخب شباب اليد في ختام المؤتمر الوطني للشباب.. فيديو

بحسد كل أم عندها ولاد.. قاتلة ابني زوجها بالبحيرة : قلبى بيغلى لما اشوف طفل مع أمه.. صور و تفاصيل

المعلم والأسطورة.. جنش يوجه رسالة لـ شيكابالا وعبد الشافى بعد العودة للزمالك

بعد حسم الصفقة.. محمد مجدي قفشة يصل إلى النادي الأهلي بالجزيرة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

حكاية زيد كرديه في أمريكا..عربي إستلهم سحر الفراعنة..والمصريون سر نجاحه

استدعاء عاجل لجيش بريطانيا بسبب الفيضانات..10 صور تكشف المأساة

هوس الأناقة الملكية.. طبيبة أسنان تملك خزانة ملابس كيت ميدلتون بـ 5000 دولار فقط