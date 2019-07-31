مؤتمر الشباب.. الألعاب النارية تزين سماء العاصمة الإدارية أمام العالم



وزينت الألعاب النارية سماء العاصمة عقب انتهاء حفل ختام مؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة.



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، وإتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجين الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فقرة غنائية في ختام جلسة مؤتمر الشباب السابع بالعاصمة الإدارية الجديدة.