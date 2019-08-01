الرئيس السيسي يوجه بتدشين منتخب وطني لكرة القدم النسائية.. نواب: لا تقل متعتها عما يقدمه الرجال.. يؤكد دعمه للمرأة والرياضة المصرية

أول رد من رياضة البرلمان على حديث السيسي عن منتخب مصر لكرة القدم النسائية

نائب: توجيه الرئيس لتدشين منتخب سيدات مصر لكرة القدم يؤكد اهتمامه بالمرأة

برلمانية: لدينا فرق كرة قدم نسائية ووجود منتخب لهن أصبح ضروريا



أشاد عدد من أعضاء لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية ، حيث أكدوا أن توجيهات الرئيس السيسي تأتى فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية ، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وتوجيهه لهما بضرورة الإرتقاء بمنظومة الرياضة المصرية ومشروع البطل الأوليمبى ، وأوضحوا أن العديد من الأندية بمصر بها فرق كرة قدم نساء، ودعم هذا الفرق بإنشاء منتخب جماعى أمر ضرورى ويدعم حق من حقوق المرأة فى ممارسة الرياضة.



وأشاد النائب محمود حسين، وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان بتوجيهات الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية ، موجها الشكر للرئيس على هذه التوصية المحترمة.



وأشار حسين فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى ان توجيهات الرئيس السيسي تأتى فى إطار دعمه للمرأة والرياضة المصرية ، وظهر ذلك خلال الفترة الأخيرة بعد اجتماعه مع رئيس الوزراء ووزير الشباب والرياضة وتوجيهه لهما بضرورة الارتقاء بمنظومة الرياضة المصرية ومشروع البطل الأوليمبى.



وأكد وكيل لجنة الشباب والرياضة بالبرلمان أننا لدينا فرق قدم نسائية ولكنهم غير ظاهرين ، مشيرا إلى أننا لدينا قاعدة من هذه الفرق النسائية ويجب ان نبنى عليها ، مما يعتبر حافزا لكل إمرأة، كما أنه يعتبر إشارة للمسئولين فى الرياضة للإهتمام بالرياضة فى كل المجالات.



وقال النائب رضا البلتاجى إن توجيه الرئيس السيسى خلال مؤتمر الشباب بتدشين منتخب قومى لكرة القدم النسائية، مشيرا إلى ان هذا القرار يعتبر بمثابة تأكيد اهتمام الرئيس بدور المرأة فى النهوض بالمجتمع.



كما أشار البلتاجى فى تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" إلى أن هذا القرار يدل على تقدير الرئيس لدور المرأة فى النهوض بالمواطن على اعتبار أن المرأة تمثل الأم والأخت والزوجة ، مؤكدا أن الرئيس رياضى ومتابع جيد للرياضة ويعرف أهمية الرياضة للرجال والنساء من الناحية البدنية والنفسية.



كما أوضح عضو مجلس النواب ان الرياضة تعتبر مهمة جدا لنهضة الأمم ، كما أن حضارات الشعوب والأمم تقاس بعدد الممارسين للرياضة ، مشيرا إلى أن الرياضة قرين التفوق فى شتى مجالات الحياة.



وقالت كارولين ماهر، النائبة البرلمانية وبطلة العالم في التايكوندو، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسى بتدشين منتخب لكرة القدم النسائية جاء فى إطار دعمه للمرأة المصرية فى كافة المجالات.



وأوضح ماهر خلال تصريحات لـ:"صدى البلد"، أن العديد من الاندية بمصر بها فرق كرة قدم نساء، ودعم هذه الفرق بإنشاء منتخب جماعى أمر ضرورى ويدعم حق من حقوق المرأة فى ممارسة الرياضة، مشيره إلى ان منتخبات كرة القدم النسائية الموجودة فى العديد من الدول تقدم كرة قدم لا تقل متعتها عن التى يقدمها الرجال.



وراهنت بطلة العالم في التايكوندو، على نجاح منتخب كرة قدم النساء حال تدشينه بصورة جيدة، خاصة ان المرأة المصرية قدمت العديد من البطلات التى رفعن اسم مصر عليا فى العديد العاب القوى التى تحتاج عزيمة وقوه مثل كرة القدم .



وقال الرئيس عبدالفتاح السيسي، إن التجرد وعدم المجاملة عاملان يساعدان في جعل مصر تقفز سنوات.



وأضاف الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال جلسة "اسأل الرئيس"، بمؤتمر الشباب 2019 المنعقد بالعاصمة الإدارية الجديدة: «أم كلثوم هي التي حصلت على الفرصة أمامنا وهناك كثيرون يبحثون عن فرصة مثلها».



وتساءل الرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلا: «فين فريق كرة القدم بتاع المرأة، مش مجاملة إذا كنا هنبدأ من الأول في فريق المنتخب للرجال يبقي عندنا منتخب للمرأة ويلبسوا الشكل اللي عايزينه».



ويشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



ويعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، إضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني للمشاركة في الحملة.



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.