فلكلور من مختلف المحافظات.. السيسي يشهد عروض ختام مؤتمر الشباب.. فيديو

شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، عروضا فنية واستعراضية تمثل فلكلور مختلف محافظات مصر في الحفل الختامي لمؤتمر الشباب الوطني بالعاصمة الإدارية الجديدة.



وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.



وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني .



من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

