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أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 31-7-2017 .. مرتضى منصور: الأهلي كسب الدوري بالسحر

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:10 م
محمد رشاد
نشر موقع "صدى البلد" الإخباري، اليوم الأربعاء 31-7-2019 عددًا من الأخبار المهمة المتعلقة بنادي الزمالك، وفيما يلي نعرض أبرزها: 

أعلن مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، عن تعاقد النادي مع محمد صبحي حارس بتروجت والمنتخب الأولمبي ومحمد أبو جبل حارس سموحة ومحمد عواد حارس الإسماعيلي لتدعيم حراسة المرمى بعد إصابة جنش في ظل وجود نقص عددي في هذا المركز.

بدأ مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، مؤتمره الصحفي اليوم، الأربعاء، بقراءة سورة "الفلق"، خوفا من الحسد لصفقات الزمالك الجديدة. 

قام مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك بتوجيه انتقادات حول الأنباء التي ترددت في الآونة الأخيرة حول طلبه من محمود عبد الرازق شيكابالا تولي منصب مدير الكرة في الفريق.

كشف مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك، أن جميع الصفقات الجديدة التي تعاقد معها النادي تم سداد أموالها نقدا، ولا يتقى أي مليم على النادي، وأضاف رئيس النادي في المؤتمر الصحفي أنه سبق وسدد المديونيات على الزمالك للاعبين الراحلين.

نشر محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك الجديد المنتقل من الإسماعيلي صورة لة عبر انستجرام بتيشرت نادي الزمالك.

تعاقد نادي الزمالك مع كريم بامبو لاعب نادي الزمالك الجديد قادما من الاسماعيلي.

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أخبار نادي الزمالك اليوم الأربعاء 31-7-2017 .. مرتضى منصور: الأهلي كسب الدوري بالسحر

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