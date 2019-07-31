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شاهده الرئيس.. "بطل كل يوم" فيلم تسجيلي يجسد نماذج ناجحة في مؤتمر الشباب

الأربعاء 31/يوليه/2019 - 11:14 م
الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي
كريم الخطيب
شهد الرئيس عبد الفتاح السيسي فيلما بعنوان "بطل كل يوم" لتجسيد نماذج ناجحة لعدد من المواطنين تغلبوا على الصعاب، لتحفيز المشاركين في مؤتمر الشباب.

كما قدم المؤتمر الوطني للشباب عروضا فنية واستعراضية خلال ختام فعاليات المؤتمر المنعقد في العاصمة الإدارية الجديدة.

واحتفل الشباب المشاركون في المؤتمر الوطني السابع للشباب، بانتهاء فعاليات المؤتمر برفع أعلام مصر داخل قاعة الجلسة الختامية بالعاصمة الإدارية الجديدة ، كما تم تقديم استعراض غنائي للمطرب محمد الشرنوبي.

وشهد المؤتمر الوطني السابع للشباب، الذي انطلقت فعالياته أمس الثلاثاء، تحت رعاية وحضور الرئيس عبد الفتاح السيسي، بالعاصمة الإدارية الجديدة، إتاحة الفرصة للشباب لعرض أفكارهم ورؤاهم الخاصة بالمشاركة في تنفيذها.

وعقد المؤتمر في حضور عدد من المؤسسات الكبرى والمنظمات الدولية، بالإضافة إلي رجال الأعمال ومنظمات المجتمع المدني.

من ناحية أخرى، كرم الرئيس عبد الفتاح السيسى، عددا من شباب خريجي الدفعة الأولى من البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب الإفريقي للقيادة، وذلك ضمن جلسات مؤتمر الشباب السابع.

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